Главный тренер «Динамо» Новиков уходит в отставку
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков объявил о решении подать в отставку после поражений команды в матчах Лиги Европы и последнем матче Российской премьер-лиги с «Химками».
«Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку», — написал Новиков на странице в Instagram. Он выразил благодарность «каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку».
Как сообщается на сайте клуба, его руководство приняло решение удовлетворить заявление Новикова. «Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией. Ему предложено остаться в системе «Динамо»», — говорится в сообщении. Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий.
«Динамо» уступило «Химкам» со счетом 0:1 в матче девятого тура РПЛ. По итогам матча ФК «Динамо» занял девятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
Новикову 39 лет. Он был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Дмитрия Хохлова в октябре прошлого года, а в ноябре занял пост главного тренера.