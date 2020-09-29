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Главный тренер «Динамо» Новиков уходит в отставку

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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков объявил о решении подать в отставку после поражений команды в матчах Лиги Европы и последнем матче Российской премьер-лиги с «Химками».

«Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку», — написал Новиков на странице в Instagram. Он выразил благодарность «каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку».

Как сообщается на сайте клуба, его руководство приняло решение удовлетворить заявление Новикова. «Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией. Ему предложено остаться в системе «Динамо»», — говорится в сообщении. Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий.

«Динамо» уступило «Химкам» со счетом 0:1 в матче девятого тура РПЛ. По итогам матча ФК «Динамо» занял девятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Новикову 39 лет. Он был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Дмитрия Хохлова в октябре прошлого года, а в ноябре занял пост главного тренера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных