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Керченская паромная переправа прекратила работу из-за отсутствия спроса

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Керченская паромная переправа прекратила работу из-за отсутствия спроса на перевозки, заявили в основном операторе перевозок «Анрусстранс», передает ТАСС. 28 сентября паром Керченской переправы выполнил последний рейс.

«Дальнейшее паромное сообщение между полуостровом Крым и материковой частью России по маршруту порт Крым — порт Кавказ будет остановлено на неопределенный срок», —  сообщили в компании. Там пояснили, что причиной остановки работы переправы стало отсутствие спроса как на перевозку железнодорожных вагонов, так и автотранспорта.

В «АнРуссТранс добавили, что за два года автопассажирский паром не выполнил ни одного рейса: последняя пассажирская переправа прошла в октябре 2018 г.

Почти все пассажирские и грузовые потоки на полуостров перенаправлены через Крымский мост. Его автомобильная часть начала работать в октябре 2018 г. Пассажирское железнодорожное движение было открыто в декабре 2019 г., а грузовое — в июле 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных