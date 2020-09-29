Керченская паромная переправа прекратила работу из-за отсутствия спроса
Керченская паромная переправа прекратила работу из-за отсутствия спроса на перевозки, заявили в основном операторе перевозок «Анрусстранс», передает ТАСС. 28 сентября паром Керченской переправы выполнил последний рейс.
«Дальнейшее паромное сообщение между полуостровом Крым и материковой частью России по маршруту порт Крым — порт Кавказ будет остановлено на неопределенный срок», — сообщили в компании. Там пояснили, что причиной остановки работы переправы стало отсутствие спроса как на перевозку железнодорожных вагонов, так и автотранспорта.
В «АнРуссТранс добавили, что за два года автопассажирский паром не выполнил ни одного рейса: последняя пассажирская переправа прошла в октябре 2018 г.
Почти все пассажирские и грузовые потоки на полуостров перенаправлены через Крымский мост. Его автомобильная часть начала работать в октябре 2018 г. Пассажирское железнодорожное движение было открыто в декабре 2019 г., а грузовое — в июле 2020 г.