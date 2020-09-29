Керченская паромная переправа прекратила работу из-за отсутствия спроса

Почти все пассажирские и грузовые потоки на полуостров перенаправлены через Крымский мост. Его автомобильная часть начала работать в октябре 2018 г. Пассажирское железнодорожное движение было открыто в декабре 2019 г., а грузовое — в июле 2020 г.