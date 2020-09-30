Первый вылечившийся от ВИЧ человек умер от лейкемии

Тимоти Рэй Браун родился в 1966 г. в США. Диагноз ВИЧ ему поставили в 1995 г. во время учебы в Берлине, за что он получил прозвище «Берлинский пациент». В 2007 г. Браун стал первым человеком, который вылечился от ВИЧ в результате трансплантации гемопоэтических стволовых клеток донора. Этот же способ в 2019 г. помог венесуэльцу Адаму Кастильехо.