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Первый вылечившийся от ВИЧ человек умер от лейкемии

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Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ Тимоти Браун умер от рака крови, пишет Reuters со ссылкой на его партнера, Тима Хоффгена.

Хоффген рассказал, что Браун скончался 29 сентября в окружении друзей после пяти месяцев борьбы с лейкемией. Associated Press писала, что у Брауна рак крови в последней стадии.

Тимоти Рэй Браун родился в 1966 г. в США. Диагноз ВИЧ ему поставили в 1995 г. во время учебы в Берлине, за что он получил прозвище «Берлинский пациент». В 2007 г. Браун стал первым человеком, который вылечился от ВИЧ в результате трансплантации гемопоэтических стволовых клеток донора. Этот же способ в 2019 г. помог венесуэльцу Адаму Кастильехо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных