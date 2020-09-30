Памфилова предложила членам избиркома Петербурга досрочно сложить полномочия
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила членам избирательной комиссии Санкт-Петербурга сложить свои полномочия досрочно из-за неудовлетворительной работы, сообщает ТАСС.
«В связи с признанием ЦИК неудовлетворительной работы комиссии [Санкт-Петербурга] предложить членам избирательной комиссии досрочно сложить с себя полномочия. Вот это давайте забьем в постановление ЦИК», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она отметила, что необходимо подождать реакции регионального избиркома на постановление ЦИК, но при этом напомнила о возможности подать исковое заявление в суд с ходатайством о роспуске комиссии. Помимо этого, ЦИК выразил недоверие главе избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктору Миненко.
«Признать работу санкт-петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной. Третий неуд. Выразить недоверие председателю санкт-петербургской избирательной комиссии Виктору Александровичу Миненко», — добавил Памфилова.
В период с 11 по 13 сентября в России состоялись выборы на разных уровнях. В 18 субъектах России прошли выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Татарстана состоялись дополнительные выборы депутатов в Госдуму. Еще в двух субъектах — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — назначение глав состоялось через голосование в парламенте.
В ряде российских регионов прошли выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов ‒ выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах ‒ выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке Республики Хакасии, Белогорске Амурской области, а также в Краснокаменске Забайкальского края).