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Турция потребовала объяснений от тушивших пожары российских пилотов

Ведомости

Главное управление лесного хозяйства Турции потребовало от российских пилотов самолета-амфибии типа BE 200 ES, арендованного у России для тушения пожаров, объяснений из-за резкого снижения над городом Лара, сообщило турецкое издание Milliyet.

28 сентября самолет с двумя российскими и двумя турецкими пилотами на борту резко снизился над городом Лара для дозаправки водой и затем низко прошел над домами, чем напугал жителей, отмечает издание. Самолет был задействован на тушении лесных пожаров в районе Кёйджегиз в Мугле. Отмечается, что самолеты вернулись в Анталию спустя 6 часов 43 минут после вылета, после его российских летчиков попросили разъяснить ситуацию.

Турецкие власти заявили, что снижение самолета произошло из-за ошибки в переводе метлу пилотами и диспетчерами. Сейчас самолет находится в аэропорту Антальи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных