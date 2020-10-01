Турция потребовала объяснений от тушивших пожары российских пилотов
Главное управление лесного хозяйства Турции потребовало от российских пилотов самолета-амфибии типа BE 200 ES, арендованного у России для тушения пожаров, объяснений из-за резкого снижения над городом Лара, сообщило турецкое издание Milliyet.
28 сентября самолет с двумя российскими и двумя турецкими пилотами на борту резко снизился над городом Лара для дозаправки водой и затем низко прошел над домами, чем напугал жителей, отмечает издание. Самолет был задействован на тушении лесных пожаров в районе Кёйджегиз в Мугле. Отмечается, что самолеты вернулись в Анталию спустя 6 часов 43 минут после вылета, после его российских летчиков попросили разъяснить ситуацию.
Турецкие власти заявили, что снижение самолета произошло из-за ошибки в переводе метлу пилотами и диспетчерами. Сейчас самолет находится в аэропорту Антальи.