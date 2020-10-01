ФСБ и МВД раскрыли кражу подаренной Путиным монастырю на Валдае иконы

В ходе обысков в гараже одного из задержанных была найдена сама икона и часть золотых изделий, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, преступление было совершено в ночь на 1 сентября. Двое подозреваемых забрались в храм, сделав подкоп под воротами и разбив окно. В ближайшее время икону вернут в монастырь.