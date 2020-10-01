ФСБ и МВД раскрыли кражу подаренной Путиным монастырю на Валдае иконы
ФСБ сообщила о задержании укравших из Иверского монастыря в Новгородской области икону, подаренную президентом России Владимиром Путиным, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства. Икона была подарена президентом в 2001 г.
«Задержаны два члена преступной группы, совершивших 1 сентября 2020 г. в Успенском Соборе Иверского монастыря в Валдайском районе Новгородской области кражу золотых изделий и иконы Иверской Божьей матери (XVII-XVIII веков), подаренной президентом России», — передает агентство.
В ходе обысков в гараже одного из задержанных была найдена сама икона и часть золотых изделий, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, преступление было совершено в ночь на 1 сентября. Двое подозреваемых забрались в храм, сделав подкоп под воротами и разбив окно. В ближайшее время икону вернут в монастырь.