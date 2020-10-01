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ФСБ и МВД раскрыли кражу подаренной Путиным монастырю на Валдае иконы

Ведомости

ФСБ сообщила о задержании укравших из Иверского монастыря в Новгородской области икону, подаренную президентом России Владимиром Путиным, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства. Икона была подарена президентом в 2001 г.

«Задержаны два члена преступной группы, совершивших 1 сентября 2020 г. в Успенском Соборе Иверского монастыря в Валдайском районе Новгородской области кражу золотых изделий и иконы Иверской Божьей матери (XVII-XVIII веков), подаренной президентом России», — передает агентство.

В ходе обысков в гараже одного из задержанных была найдена сама икона и часть золотых изделий, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, преступление было совершено в ночь на 1 сентября. Двое подозреваемых забрались в храм, сделав подкоп под воротами и разбив окно. В ближайшее время икону вернут в монастырь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных