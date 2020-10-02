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ТАСС: Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

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Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе, сообщает телеграм-канал WarGonzo. Эту информацию подтвердили ТАСС в окружении певицы. По информации агентства, ее телефон сейчас недоступен.

«Чичерина на момент нашего разговора была в безопасности. Пряталась от обстрела в блиндаже. Была онлайн две минуты назад. На звонки не отвечает», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Ранее певица опубликовала фото в Instagram, на котором на неё надета каска и бронежилет с отличительными знаками вооруженных сил Армении. Супруг певицы Сухраб Раджабов подтвердил информацию о том, что его жена отправилась в Нагорный Карабах& По словам Раджабова, Чичерина поехала в Нагорный Карабах ради поддержки объявившей о независимости республики. Там планируется выступление певицы.

Бои на территории Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Армения и Азербайджан ввели военное положение и взаимно обвинили друг друга в эскалации конфликта, который длится с прошлого века. Территория, исторически тяготеющая к Армении и с начала эры населенная народом этой страны, юридически, по решению руководства СССР, входит в состав Азербайджана. Сам Карабах 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Азербайджан на это не согласен.

Вчера под обстрел азербайджанских вооруженных сил попали 2 журналиста французского издания Le Monde. Их отвезли в городскую больницу Мартуни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных