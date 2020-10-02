ТАСС: Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе
Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе, сообщает телеграм-канал WarGonzo. Эту информацию подтвердили ТАСС в окружении певицы. По информации агентства, ее телефон сейчас недоступен.
«Чичерина на момент нашего разговора была в безопасности. Пряталась от обстрела в блиндаже. Была онлайн две минуты назад. На звонки не отвечает», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Ранее певица опубликовала фото в Instagram, на котором на неё надета каска и бронежилет с отличительными знаками вооруженных сил Армении. Супруг певицы Сухраб Раджабов подтвердил информацию о том, что его жена отправилась в Нагорный Карабах& По словам Раджабова, Чичерина поехала в Нагорный Карабах ради поддержки объявившей о независимости республики. Там планируется выступление певицы.
Бои на территории Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Армения и Азербайджан ввели военное положение и взаимно обвинили друг друга в эскалации конфликта, который длится с прошлого века. Территория, исторически тяготеющая к Армении и с начала эры населенная народом этой страны, юридически, по решению руководства СССР, входит в состав Азербайджана. Сам Карабах 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Азербайджан на это не согласен.
Вчера под обстрел азербайджанских вооруженных сил попали 2 журналиста французского издания Le Monde. Их отвезли в городскую больницу Мартуни.