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Саммит БРИКС состоится 17 ноября в режиме видеоконференции

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Саммит БРИКС пройдет в формате видеоконференции 17 ноября, сообщают организаторы.

«XII саммит БРИКС состоится 17 ноября 2020 года в режиме видеоконференции»,- следует из публикации на сайте российского председательства в объединении. Тема заседания: «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

БРИКС — межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской республики. В 2020 г. в БРИКС председательствует Россия. Первоначально саммиты БРИКС и ШОС были запланированы на 21–23 июля, однако их перенесли из-за эпидемиологической ситуации в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных