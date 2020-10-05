Саммит БРИКС состоится 17 ноября в режиме видеоконференции

БРИКС — межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской республики. В 2020 г. в БРИКС председательствует Россия. Первоначально саммиты БРИКС и ШОС были запланированы на 21–23 июля, однако их перенесли из-за эпидемиологической ситуации в мире.