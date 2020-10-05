Саммит БРИКС состоится 17 ноября в режиме видеоконференции
Саммит БРИКС пройдет в формате видеоконференции 17 ноября, сообщают организаторы.
«XII саммит БРИКС состоится 17 ноября 2020 года в режиме видеоконференции»,- следует из публикации на сайте российского председательства в объединении. Тема заседания: «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
БРИКС — межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской республики. В 2020 г. в БРИКС председательствует Россия. Первоначально саммиты БРИКС и ШОС были запланированы на 21–23 июля, однако их перенесли из-за эпидемиологической ситуации в мире.