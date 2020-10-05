В Псковской области 13 школьникам стало плохо во время линейки

«По уточнённым данным, потеряли сознание только трое (детей. — Ведомости), остальные жаловались на плохое самочувствие», — говорится в сообщении. Руководитель комитета образования Александр Седунов рассказал, что на самочувствие пожаловались дети разных возрастов из разных классов. Сейчас школьники находятся под наблюдением врачей, у них взяли анализы, чтобы узнать причину инцидента.