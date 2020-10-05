В Псковской области 13 школьникам стало плохо во время линейки
Три ребенка потеряли сознание во время торжественной линейки в школе в Великих Луках, еще десять пожаловались на плохое самочувствие, сообщила пресс-служба администрации Псковской области.
«По уточнённым данным, потеряли сознание только трое (детей. — Ведомости), остальные жаловались на плохое самочувствие», — говорится в сообщении. Руководитель комитета образования Александр Седунов рассказал, что на самочувствие пожаловались дети разных возрастов из разных классов. Сейчас школьники находятся под наблюдением врачей, у них взяли анализы, чтобы узнать причину инцидента.
«По данным Комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в пресс-службе администрации области. На месте работает первый вице-губернатор Вера Емельянова.
Директор школы №7, где произошел инцидент, сообщил «Эху Москвы — Псков», что предварительной причиной обморока у детей мог стать тепловой удар. 5 октября максимальная температура в Великих Луках достигала 19 градусов. Управление Следственного комитета по Псковской области начало доследственную проверку по факту происшествия.