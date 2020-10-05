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В Псковской области 13 школьникам стало плохо во время линейки

Ведомости

Три ребенка потеряли сознание во время торжественной линейки в школе в Великих Луках, еще десять пожаловались на плохое самочувствие, сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

«По уточнённым данным, потеряли сознание только трое (детей. — Ведомости), остальные жаловались на плохое самочувствие», — говорится в сообщении. Руководитель комитета образования Александр Седунов рассказал, что на самочувствие пожаловались дети разных возрастов из разных классов. Сейчас школьники находятся под наблюдением врачей, у них взяли анализы, чтобы узнать причину инцидента.

«По данным Комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в пресс-службе администрации области. На месте работает первый вице-губернатор Вера Емельянова.

Директор школы №7, где произошел инцидент, сообщил «Эху Москвы — Псков», что предварительной причиной обморока у детей мог стать тепловой удар. 5 октября максимальная температура в Великих Луках достигала 19 градусов. Управление Следственного комитета по Псковской области начало доследственную проверку по факту происшествия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных