РБК узнал о возможной отставке ректора МГИМО
Анатолий Торкунов покинет пост ректора МГИМО из-за достижения предельного срока пребывания в этой должности, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству иностранных дел. Эту информацию изданию также подтвердил федеральный чиновник, о возможном уходе Торкунова с поста ректора слышали еще два источника, близких к МГИМО.
26 августа Торкунову исполнилось 70 лет — это максимальный возраст, при котором человек может занимать пост ректора государственного или муниципального вуза. Федеральный чиновник рассказал изданию, что после достижения 70 лет ректор вуза может занимать свою должность как «исполняющий обязанности», однако не долго. Торкунов, по данным источника РБК, может занять должность президента вуза.
Проректор МГИМО Артем Мальгин сообщил РБК, что Анатолий Торкунов продолжает исполнять свои обязанности на основании приказа министра иностранных дел. Сергей Лавров подписал такой приказ 27 августа, рассказали изданию в МИДе, однако не назвали срок, в течение которого Торкунов будет занимать пост ректора. Анатолий Торкунов был избран ректором МГИМО в 1992 г. и переизбирался на должность еще четыре раза.
Длительность одного срока — 5 лет. Продлевать сроки нахождения на посту ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного возраста имеет право президент России Владимир Путин.