РБК узнал о возможной отставке ректора МГИМО

Проректор МГИМО Артем Мальгин сообщил РБК, что Анатолий Торкунов продолжает исполнять свои обязанности на основании приказа министра иностранных дел. Сергей Лавров подписал такой приказ 27 августа, рассказали изданию в МИДе, однако не назвали срок, в течение которого Торкунов будет занимать пост ректора. Анатолий Торкунов был избран ректором МГИМО в 1992 г. и переизбирался на должность еще четыре раза.