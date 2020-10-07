Колокольцев заявил о снижении количества семейно-бытовых преступлений
Количество правонарушений в сфере семейно-бытового насилия в России снизилось почти на 3% за восемь месяцев 2020 г., сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
«Мы постоянно мониторим ситуацию, и могу сказать, что за прошедшие восемь месяцев количество зарегистрированных правонарушений в этой сфере сократилось почти на 3%», — сказал Колокольцев. Он отметил, что тема семейно-бытового насилия привлекла повышенное общественное внимание на фоне пандемии коронавируса.
По словам министра, органы внутренних дел готовы реагировать на каждое сообщение о факте бытового насилия, однако по разным причинам потерпевшие не всегда обращаются в полицию, не желая давать делу официальный ход, а порой, если обращаются, то на следующий день просят прекратить начатую проверку.
В мае уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявляла, что количество обращений о домашнем насилии выросло в период пандемии в 2,5 раза. По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле, по словам Москальковой, таких сообщений поступило более 13 000, писали «РИА Новости».
В марте некоммерческие организации, работающие с жертвами семейного насилия, направили обращение в правительство и губернаторам. В нем правозащитники просили, в частности, разъяснить сотрудникам полиции «их обязанности незамедлительно реагировать на сообщения о насилии в семье и обеспечивать безопасность пострадавших». В частности, регистрировать и тщательно проверять все случаи, объяснять пострадавшим возможности получения помощи и обеспечивать их безопасность. Они также попросили не привлекать пострадавших от насилия к ответственности за нарушения ограничений и запретов, введенных из-за пандемии коронавируса.