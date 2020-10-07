Колокольцев заявил о снижении количества семейно-бытовых преступлений

В марте некоммерческие организации, работающие с жертвами семейного насилия, направили обращение в правительство и губернаторам. В нем правозащитники просили, в частности, разъяснить сотрудникам полиции «их обязанности незамедлительно реагировать на сообщения о насилии в семье и обеспечивать безопасность пострадавших». В частности, регистрировать и тщательно проверять все случаи, объяснять пострадавшим возможности получения помощи и обеспечивать их безопасность. Они также попросили не привлекать пострадавших от насилия к ответственности за нарушения ограничений и запретов, введенных из-за пандемии коронавируса.