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Колокольцев заявил о снижении количества семейно-бытовых преступлений

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Количество правонарушений в сфере семейно-бытового насилия в России снизилось почти на 3% за восемь месяцев 2020 г., сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«Мы постоянно мониторим ситуацию, и могу сказать, что за прошедшие восемь месяцев количество зарегистрированных правонарушений в этой сфере сократилось почти на 3%», — сказал Колокольцев. Он отметил, что тема семейно-бытового насилия привлекла повышенное общественное внимание на фоне пандемии коронавируса.

По словам министра, органы внутренних дел готовы реагировать на каждое сообщение о факте бытового насилия, однако по разным причинам потерпевшие не всегда обращаются в полицию, не желая давать делу официальный ход, а порой, если обращаются, то на следующий день просят прекратить начатую проверку.

В мае уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявляла, что количество обращений о домашнем насилии выросло в период пандемии в 2,5 раза. По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле, по словам Москальковой, таких сообщений поступило более 13 000, писали «РИА Новости».

В марте некоммерческие организации, работающие с жертвами семейного насилия, направили обращение в правительство и губернаторам. В нем правозащитники просили, в частности, разъяснить сотрудникам полиции «их обязанности незамедлительно реагировать на сообщения о насилии в семье и обеспечивать безопасность пострадавших». В частности, регистрировать и тщательно проверять все случаи, объяснять пострадавшим возможности получения помощи и обеспечивать их безопасность. Они также попросили не привлекать пострадавших от насилия к ответственности за нарушения ограничений и запретов, введенных из-за пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных