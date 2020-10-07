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Нобелевскую премию по химии вручили за развитие метода редактирования генома

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Нобелевскую премию по химии в 2020 г. получили Эмманюэль Шарпантье (Германия) и Дженнифер Дудна (США) за разработку метода редактирования генома, сообщил Нобелевский комитет.

«Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна открыли один из самых острых инструментов генной технологии: «генетические ножницы» CRISPR / Cas9. Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью», — сказано в пресс-релизе комитета. Отмечается, что данная технология может использоваться для лечения рака и наследственных заболеваний. 

В ходе своих исследований профессор Шарпантье обнаружила в одной из бактерий ранее неизвестную короткую РНК, которая является частью иммунной системы бактерий CRISPR / Cas и способна обезвреживать вирусы, расщепляя их ДНК. О своем открытии Шарпантье сообщила в 2011 г. Тогда она начала сотрудничать с биохимиком Дудна. Вместе они смогли воссоздать генетические ножницы бактерий в пробирке, перепрограммировать их и научились управлять ими так, чтобы те распознавали не только ДНК вирусов, но могли разрезать любую молекулу ДНК в заданном месте. Впоследствии этот участок можно «переписать», пояснили в Нобелевском комитете.

Ранее стали известных лауреаты Нобелевской премии 2020 г. по физике. Награду вручили за изучение черных дыр. В области физиологии и медицины премию присудили за открытие вируса гепатита С.

Нобелевская премия ежегодно вручается в день смерти Альфреда Нобеля — 10 декабря, начиная с 1901 г. Премию дают за достижения в области физики, химии, медицины, литературы, а также мира. Во второй половине XX в. награду стали вручать также за достижения в экономике. В этом году церемония награждения проходит дистанционно в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных