Нобелевскую премию по химии вручили за развитие метода редактирования генома
Нобелевскую премию по химии в 2020 г. получили Эмманюэль Шарпантье (Германия) и Дженнифер Дудна (США) за разработку метода редактирования генома, сообщил Нобелевский комитет.
«Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна открыли один из самых острых инструментов генной технологии: «генетические ножницы» CRISPR / Cas9. Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью», — сказано в пресс-релизе комитета. Отмечается, что данная технология может использоваться для лечения рака и наследственных заболеваний.
В ходе своих исследований профессор Шарпантье обнаружила в одной из бактерий ранее неизвестную короткую РНК, которая является частью иммунной системы бактерий CRISPR / Cas и способна обезвреживать вирусы, расщепляя их ДНК. О своем открытии Шарпантье сообщила в 2011 г. Тогда она начала сотрудничать с биохимиком Дудна. Вместе они смогли воссоздать генетические ножницы бактерий в пробирке, перепрограммировать их и научились управлять ими так, чтобы те распознавали не только ДНК вирусов, но могли разрезать любую молекулу ДНК в заданном месте. Впоследствии этот участок можно «переписать», пояснили в Нобелевском комитете.
Ранее стали известных лауреаты Нобелевской премии 2020 г. по физике. Награду вручили за изучение черных дыр. В области физиологии и медицины премию присудили за открытие вируса гепатита С.
Нобелевская премия ежегодно вручается в день смерти Альфреда Нобеля — 10 декабря, начиная с 1901 г. Премию дают за достижения в области физики, химии, медицины, литературы, а также мира. Во второй половине XX в. награду стали вручать также за достижения в экономике. В этом году церемония награждения проходит дистанционно в связи с пандемией коронавирусной инфекции.