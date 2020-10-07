Нобелевскую премию по химии вручили за развитие метода редактирования генома

В ходе своих исследований профессор Шарпантье обнаружила в одной из бактерий ранее неизвестную короткую РНК, которая является частью иммунной системы бактерий CRISPR / Cas и способна обезвреживать вирусы, расщепляя их ДНК. О своем открытии Шарпантье сообщила в 2011 г. Тогда она начала сотрудничать с биохимиком Дудна. Вместе они смогли воссоздать генетические ножницы бактерий в пробирке, перепрограммировать их и научились управлять ими так, чтобы те распознавали не только ДНК вирусов, но могли разрезать любую молекулу ДНК в заданном месте. Впоследствии этот участок можно «переписать», пояснили в Нобелевском комитете.