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Умер оперный певец Владислав Пьявко

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Умер народный артист Советского Союза, оперный певец Владислав Пьявко. Ему было 79 лет.

«Вчера вечером этот мир покинул Владислав Иванович Пьявко, — сообщается на странице артиста в Facebook. Прощание с ним пройдет 10 октября в похоронном зале Троекурово. Похоронят оперного певца на Новодевичьем кладбище.

Владислав Пьявко — российский оперный певец (тенор), народный артист СССР (1983). В 1960 г. Пьявко окончил военное училище, затем поступил в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС), где учился по классу пения до 1965 г. Солист Большого театра с 1966-1989 гг., выступал в Берлинской государственной опере, оперном театре «Ла Скала» (Милан). Исполнил партии в операх «Кармен» Жоржа Бизе, «Борис Годунов» Модеста Мусорского, «Аида» Джузеппе Верди, «Тоска» Джакомо Пучинни и других.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных