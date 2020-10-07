Умер оперный певец Владислав Пьявко
Умер народный артист Советского Союза, оперный певец Владислав Пьявко. Ему было 79 лет.
«Вчера вечером этот мир покинул Владислав Иванович Пьявко, — сообщается на странице артиста в Facebook. Прощание с ним пройдет 10 октября в похоронном зале Троекурово. Похоронят оперного певца на Новодевичьем кладбище.
Владислав Пьявко — российский оперный певец (тенор), народный артист СССР (1983). В 1960 г. Пьявко окончил военное училище, затем поступил в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС), где учился по классу пения до 1965 г. Солист Большого театра с 1966-1989 гг., выступал в Берлинской государственной опере, оперном театре «Ла Скала» (Милан). Исполнил партии в операх «Кармен» Жоржа Бизе, «Борис Годунов» Модеста Мусорского, «Аида» Джузеппе Верди, «Тоска» Джакомо Пучинни и других.