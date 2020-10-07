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В Италии продлили режим ЧС до конца января 2021 года

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Совет министров Италии продлил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса до 31 января 2021 г., сообщает ТАСС. На всей территории страны также вводится обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе

«Режим чрезвычайный ситуации в Италии продлен до 31 января 2021 г. Такое решение было принято в среду на заседании Совмина республики», — говорится в сообщении. Таким образом, режим ЧС из-за пандемии в Италии будет длиться год.

Италия ввела режим ЧС из-за коронавируса 31 января 2020 г., в конце июля он был продлен до 15 октября. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии, по данным на 7 октября, за прошедшие сутки выявлено 2677 новых случаев коронавируса, 28 человек скончались. Всего в стране подтверждено 330 263 заболевших и 36 030 погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных