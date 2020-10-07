В Италии продлили режим ЧС до конца января 2021 года
Совет министров Италии продлил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса до 31 января 2021 г., сообщает ТАСС. На всей территории страны также вводится обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе
«Режим чрезвычайный ситуации в Италии продлен до 31 января 2021 г. Такое решение было принято в среду на заседании Совмина республики», — говорится в сообщении. Таким образом, режим ЧС из-за пандемии в Италии будет длиться год.
Италия ввела режим ЧС из-за коронавируса 31 января 2020 г., в конце июля он был продлен до 15 октября. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии, по данным на 7 октября, за прошедшие сутки выявлено 2677 новых случаев коронавируса, 28 человек скончались. Всего в стране подтверждено 330 263 заболевших и 36 030 погибших.