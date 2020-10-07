В Италии продлили режим ЧС до конца января 2021 года

Италия ввела режим ЧС из-за коронавируса 31 января 2020 г., в конце июля он был продлен до 15 октября. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии, по данным на 7 октября, за прошедшие сутки выявлено 2677 новых случаев коронавируса, 28 человек скончались. Всего в стране подтверждено 330 263 заболевших и 36 030 погибших.