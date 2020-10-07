Главврач объяснил скопление скорых у больницы в Коммунарке

По его словам, в больнице проходят лечение 645 пациентов, из них 104 — в отделении реанимации. «Если еще недавно тяжелых было не так много, то сейчас их количество растет. На данный момент у нас 22 пациента находятся на ИВЛ», — отметил главврач. Скорость, с которой усугубляется положение с коронавирусом, сильно настораживает, подчеркнул он.