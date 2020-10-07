Главврач объяснил скопление скорых у больницы в Коммунарке
Скопление машин скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке обусловлено ростом заразившихся коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача медучреждения Дениса Проценко. Ранее в социальных сетях появились фотографии большого количества скорых у больницы.
«Да, в настоящий момент наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами течения, требующими стационарного лечения, именно поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением больницы», — сказал Проценко.
По его словам, в больнице проходят лечение 645 пациентов, из них 104 — в отделении реанимации. «Если еще недавно тяжелых было не так много, то сейчас их количество растет. На данный момент у нас 22 пациента находятся на ИВЛ», — отметил главврач. Скорость, с которой усугубляется положение с коронавирусом, сильно настораживает, подчеркнул он.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 699 человек, умерли — 202. Вчера, 6 октября, оперштаб сообщил о 11 615 новых случаях коронавируса. Второй день подряд число новых заболевших за сутки превышает 11 000.