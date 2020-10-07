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Главврач объяснил скопление скорых у больницы в Коммунарке

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Скопление машин скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке обусловлено ростом заразившихся коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача медучреждения Дениса Проценко. Ранее в социальных сетях появились фотографии большого количества скорых у больницы.

«Да, в настоящий момент наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами течения, требующими стационарного лечения, именно поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением больницы», — сказал Проценко. 

По его словам, в больнице проходят лечение 645 пациентов, из них 104 — в отделении реанимации. «Если еще недавно тяжелых было не так много, то сейчас их количество растет. На данный момент у нас 22 пациента находятся на ИВЛ», — отметил главврач. Скорость, с которой усугубляется положение с коронавирусом, сильно настораживает, подчеркнул он.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 699 человек, умерли — 202. Вчера, 6 октября, оперштаб сообщил о 11 615 новых случаях коронавируса. Второй день подряд число новых заболевших за сутки превышает 11 000.

Ранее по теме: В России второй день подряд фиксируют более 11000 новых случаев COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных