Омский токсиколог назвал вероятные причины состояния Навального
Состояние основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального при госпитализации в Омске могло быть вызвано несоблюдением диеты или алкоголем, сообщили РИА Новости со ссылкой на главного токсиколога Омской области, заведующего отделением Омской больницы скорой помощи №1 Александра Сабаева.
«Это и фактор алиментарный, то есть факторы питания и факторы возможного употребления алкогольных напитков. Это фактор несоблюдения диеты, либо ведение каких-то диет. Основные причины, как правило, именно эти. Но то, что метаболические нарушения были, это подтверждено лабораторными тестами», — сказал Сабаев. Он допустил, что у Навального могла быть дисфункция поджелудочной железы, которая спровоцировала резкие колебания сахара в крови. К концу пребывания основателя ФБК в больнице Омска, по словам Сабаева, колебания удалось стабилизировать. Консилиум поставил диагноз «нарушение углеводного обмена».
Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что его 20 августа отравили в Томске веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска, где на два дня был госпитализирован впавший в кому Навальный, не нашли следов яда в анализах оппозиционера, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты его обследования. 7 сентября Навальный вышел из комы. Сейчас он находится на лечении и реабилитации в Берлине.