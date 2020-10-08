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Омский токсиколог назвал вероятные причины состояния Навального

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Состояние основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального при госпитализации в Омске могло быть вызвано несоблюдением диеты или алкоголем, сообщили РИА Новости со ссылкой на главного токсиколога Омской области, заведующего отделением Омской больницы скорой помощи №1 Александра Сабаева.

«Это и фактор алиментарный, то есть факторы питания и факторы возможного употребления алкогольных напитков. Это фактор несоблюдения диеты, либо ведение каких-то диет. Основные причины, как правило, именно эти. Но то, что метаболические нарушения были, это подтверждено лабораторными тестами», — сказал Сабаев. Он допустил, что у Навального могла быть дисфункция поджелудочной железы, которая спровоцировала резкие колебания сахара в крови. К концу пребывания основателя ФБК в больнице Омска, по словам Сабаева, колебания удалось стабилизировать. Консилиум поставил диагноз «нарушение углеводного обмена».

Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что его 20 августа отравили в Томске веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска, где на два дня был госпитализирован впавший в кому Навальный, не нашли следов яда в анализах оппозиционера, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты его обследования. 7 сентября Навальный вышел из комы. Сейчас он находится на лечении и реабилитации в Берлине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных