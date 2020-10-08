В воде у побережья Камчатки не обнаружили токсинов
В ходе проверки воды у побережья Камчатки, где произошла массовая гибель морских животных, не были обнаружены токсины. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, передает «РИА Новости».
«Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод — до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, не выявлено. В частности, можно сказать, что отрицательные пробы получены на гептил, то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях», — рассказал Солодов.
Проверка показала превышение норм по нефтепродуктам и фенолам, однако оно, по словам губернатора, не могло привести к массовой гибели животных. Отрабатываются две версии загрязнения воды: техногенная — разлив вещества, и природная — явления, которые происходят в океане.
Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде.
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин ранее сообщил, что у берегов Камчатки и на суше не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций нефти, нефтепродуктов и их аналогов. Министр добавил, что в этот период времени может повышаться токсичность микроорганизмов, что может привести к изменению кислорода и массовой гибели животных.
Генпрокуратура выявила превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолам — в 2,5 раза. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных.