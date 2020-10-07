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СК возбудил дело после загрязнения Авачинского залива на Камчатке

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Следственный комитет возбудил дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных, сообщается на сайте ведомства. Дело возбуждено по по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнение морской среды).

Следователи проверяют все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа, где располагаются захоронения ядохимикатов. «Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в период с 1 сентября по 3 октября 2020 г. на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах «Бабья», «Большая Лагерная» и «Малая Лагерная» установлено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных, а также зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, которые занимались серфингом и получили химические ожоги роговицы глаз. Это могло произойти из-за загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечает СК.

Ранее специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обнаружили в пробах с Халактырского пляжа на Камчатке превышение предельно-допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, а по фенолу — в 2,5 раза, сообщала Генпрокуратура.

Ранее по теме: Генпрокуратура сообщила об итогах исследования проб воды на Камчатке

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных