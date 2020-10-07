СК возбудил дело после загрязнения Авачинского залива на Камчатке

По данным следствия, в период с 1 сентября по 3 октября 2020 г. на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах «Бабья», «Большая Лагерная» и «Малая Лагерная» установлено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных, а также зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, которые занимались серфингом и получили химические ожоги роговицы глаз. Это могло произойти из-за загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечает СК.