Генпрокуратура сообщила об итогах исследования проб воды на Камчатке
Специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обнаружили в пробах с Халактырского пляжа на Камчатке превышение предельно-допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, а по фенолу — в 2,5 раза, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде. «Первоначальные исследования проб воды, проведённые Камчатским УГМС, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу в 2,5 раза», — говорится в сообщении.
В пробах воздуха в районе Халактырского пляжа не было обнаружено загрязнение, добавили в прокуратуре. В рамках проверки обследовано большинство объектов, которые могли быть местом или стать причиной загрязнения воды. Специалисты, привлеченные прокуратурой, отобрали больше тысячи образцов воды, воздуха и песка.
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин ранее сообщил, что у берегов Камчатки и на суше не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций нефти, нефтепродуктов и их аналогов. Министр добавил, что в этот период времени может повышаться токсичность микроорганизмов, что может привести к изменению кислорода и массовой гибели животных.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего и оперативно дать правовую оценку действиям всех лиц, которые могут быть причастны к гибели животных.