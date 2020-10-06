Ученые заявили о гибели 95% живности на дне моря в зоне загрязнения на Камчатке
Загрязнение морской воды в Авачинской бухте в Камчатском крае на берегу Тихого океана привело к гибели 95% живущих на дне морских организмов, сказал научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов.
«Мы брали пробы, проводили поиски павших животных и выполняли погружения для обследования бентоса. Наши результаты показали, что состояние морских млекопитающих, птиц находится в норме. На берегу мы также не нашли никаких выбросов больших павших морских животных, птиц. Однако при погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса — 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», — приводятся его слова на сайте правительства края.
Еще один участник экспедиции — подводный фотограф Александр Коробок, сказал, что загрязнение создает угрозу и для других морских животных.
Экспедицию проводили сотрудники Кроноцкого заповедника, Камчатского филиала ВНИРО и Тихоокеанского института географии. Они допустили, что загрязнение могло быть вызвано цветением водорослей. Ученые допустили, что район загрязнения намного шире, чем акватория, которую они обследовали.
Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде.
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин ранее сообщил, что у берегов Камчатки и на суше не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций нефти, нефтепродуктов и их аналогов. Министр добавил, что в этот период времени может повышаться токсичность микроорганизмов, что может привести к изменению кислорода и массовой гибели животных.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего и оперативно дать правовую оценку действиям всех лиц, которые могут быть причастны к гибели животных.