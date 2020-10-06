Губернатор Камчатки назвал возможный источник загрязнения воды

«Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры. Также к нам в информационный центр приходили видео по одному из притоков реки Налычево: туда тоже сейчас вездеходами добираются представители контрольных органов», – сказал Солодов. Он поручил проверить также Камчатский водоканал и «Камчатскэнерго», которые потенциально могли привести к загрязнению воды.