Губернатор Камчатки назвал возможный источник загрязнения воды
Источником загрязнения акватории Камчатки может быть Козельский полигон ядохимикатов, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры. Также к нам в информационный центр приходили видео по одному из притоков реки Налычево: туда тоже сейчас вездеходами добираются представители контрольных органов», – сказал Солодов. Он поручил проверить также Камчатский водоканал и «Камчатскэнерго», которые потенциально могли привести к загрязнению воды.
Научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов сообщил, что две группы специалистов изучили акваторию Авачинской бухты с суши и с воды.
«Наши результаты показали, что состояние морских млекопитающих, птиц находится в норме. На берегу мы также не нашли никаких выбросов больших павших морских животных, птиц. Однако при погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса — 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», — рассказал Усатов.
Ученый добавил, что в реке Налычева не было обнаружено живности. На мысе Налычева специалисты отметили темную нехарактерную воду в придонных слоях, коричневую пену и скудный подводный мир животных.
Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде.
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин ранее сообщил, что у берегов Камчатки и на суше не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций нефти, нефтепродуктов и их аналогов. Министр добавил, что в этот период времени может повышаться токсичность микроорганизмов, что может привести к изменению кислорода и массовой гибели животных.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего и оперативно дать правовую оценку действиям всех лиц, которые могут быть причастны к гибели животных.