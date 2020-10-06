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Губернатор Камчатки назвал возможный источник загрязнения воды

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Источником загрязнения акватории Камчатки может быть Козельский полигон ядохимикатов, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры. Также к нам в информационный центр приходили видео по одному из притоков реки Налычево: туда тоже сейчас вездеходами добираются представители контрольных органов», – сказал Солодов. Он поручил проверить также Камчатский водоканал и «Камчатскэнерго», которые потенциально могли привести к загрязнению воды.

Научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов сообщил, что две группы специалистов изучили акваторию Авачинской бухты с суши и с воды.

«Наши результаты показали, что состояние морских млекопитающих, птиц находится в норме. На берегу мы также не нашли никаких выбросов больших павших морских животных, птиц. Однако при погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса — 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», — рассказал Усатов.

Ученый добавил, что в реке Налычева не было обнаружено живности. На мысе Налычева специалисты отметили темную нехарактерную воду в придонных слоях, коричневую пену и скудный подводный мир животных.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин ранее сообщил, что у берегов Камчатки и на суше не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций нефти, нефтепродуктов и их аналогов. Министр добавил, что в этот период времени может повышаться токсичность микроорганизмов, что может привести к изменению кислорода и массовой гибели животных.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего и оперативно дать правовую оценку действиям всех лиц, которые могут быть причастны к гибели животных.

Ранее по теме: Глава Минприроды высказался о причинах загрязнения воды на Камчатке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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