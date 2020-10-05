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Глава Минприроды высказался о причинах загрязнения воды на Камчатке

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Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) нефти, нефтепродуктов и их аналогов в воде у берегов Камчатского полуострова и на суше в результате исследований не зафиксировано, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в эфире телеканала «Россия 24». 

«Все говорят о нефти и нефтепродуктах, о разливах, а, по-большому счету, все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений ПДК по нефти, нефтепродуктам или их аналогам там ни в воде, ни на суше нет», — сказал Кобылкин.

По его словам, в результате исследований воды и суши выявлены незначительные превышения по железу и по фосфатам, которые фиксировались и раньше. Химические реагенты в результате анализов не обнаружены. 

«Скорее всего, не техногенного происхождения. Есть вторая версия – природное происхождение. Наши академики, Российская академия наук в том числе говорит о том, что в этот период времени, в период штормов, происходят какие-либо явления, связанные с повышением токсичности микроорганизмов в этой зоне, которые могут приводить к изменению кислорода. Из-за этого могут такие явления происходить», — объяснил глава Минприроды.

Случаи, когда океан выбрасывает животных, периодически происходят, отметил он. 

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего и оперативно дать правовую оценку действиям всех лиц, которые могут быть причастны к гибели животных.

Ранее по теме: Материалы о гибели животных на Камчатке передали в центральный аппарат СК

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных