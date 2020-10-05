Глава Минприроды высказался о причинах загрязнения воды на Камчатке
Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) нефти, нефтепродуктов и их аналогов в воде у берегов Камчатского полуострова и на суше в результате исследований не зафиксировано, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в эфире телеканала «Россия 24».
«Все говорят о нефти и нефтепродуктах, о разливах, а, по-большому счету, все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений ПДК по нефти, нефтепродуктам или их аналогам там ни в воде, ни на суше нет», — сказал Кобылкин.
По его словам, в результате исследований воды и суши выявлены незначительные превышения по железу и по фосфатам, которые фиксировались и раньше. Химические реагенты в результате анализов не обнаружены.
«Скорее всего, не техногенного происхождения. Есть вторая версия – природное происхождение. Наши академики, Российская академия наук в том числе говорит о том, что в этот период времени, в период штормов, происходят какие-либо явления, связанные с повышением токсичности микроорганизмов в этой зоне, которые могут приводить к изменению кислорода. Из-за этого могут такие явления происходить», — объяснил глава Минприроды.
Случаи, когда океан выбрасывает животных, периодически происходят, отметил он.
Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего и оперативно дать правовую оценку действиям всех лиц, которые могут быть причастны к гибели животных.