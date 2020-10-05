Материалы о гибели животных на Камчатке передали в центральный аппарат СК
Камчатские следователи передали в центральный аппарат Следственного комитета (СК) материалы доследственной проверки информации о гибели морских животных в акватории полуострова. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Материалы были переданы по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.
Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде, рассказали в ведомстве. Бастрыкин поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего и оперативно дать правовую оценку действиям всех лиц, которые могут быть причастны к гибели животных.
Как ранее отмечал министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков, специалисты зафиксировали превышение нормы содержания в воде нефтепродуктов в 3,6 раза, а фенолов – в 2,5 раза. По его словам, это «ненормальная ситуация», однако такие превышения не могут привести к тяжелым экологическим последствиям.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов назвал три возможные причины гибели животных. По данным Солодова, к гибели морских животных могло привести техногенное загрязнение, разлив токсических веществ. Также власти работают над версией природных воздействий и сейсмической активности вулканов.