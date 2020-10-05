Материалы о гибели животных на Камчатке передали в центральный аппарат СК

Как ранее отмечал министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков, специалисты зафиксировали превышение нормы содержания в воде нефтепродуктов в 3,6 раза, а фенолов – в 2,5 раза. По его словам, это «ненормальная ситуация», однако такие превышения не могут привести к тяжелым экологическим последствиям.