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Материалы о гибели животных на Камчатке передали в центральный аппарат СК

Ведомости

Камчатские следователи передали в центральный аппарат Следственного комитета (СК) материалы доследственной проверки информации о гибели морских животных в акватории полуострова. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Материалы были переданы по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде, рассказали в ведомстве. Бастрыкин поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего и оперативно дать правовую оценку действиям всех лиц, которые могут быть причастны к гибели животных.

Как ранее отмечал министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков, специалисты зафиксировали превышение нормы содержания в воде нефтепродуктов в 3,6 раза, а фенолов – в 2,5 раза. По его словам, это «ненормальная ситуация», однако такие превышения не могут привести к тяжелым экологическим последствиям.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов назвал три возможные причины гибели животных. По данным Солодова, к гибели морских животных могло привести техногенное загрязнение, разлив токсических веществ. Также власти работают над версией природных воздействий и сейсмической активности вулканов.

Ранее по теме: Губернатор Камчатки назвал возможные причины загрязнения воды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных