Губернатор Камчатки назвал возможные причины загрязнения воды
Власти Камчатского края рассматривают три версии загрязнения воды у берегов полуострова, заявил губернатор Владимир Солодов в ходе брифинга. Его слова приводятся на сайте краевого правительства.
«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Прорабатывается версия, что это [загрязнение] может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию. Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями», — рассказал Солодов.
Губернатор отметил, что пока рано говорить о конкретной причине загрязнения воды. Детали будут известны после получения расширенных результатов проб воды.
Как ранее отмечал министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков, специалисты зафиксировали превышение нормы содержания в воде нефтепродуктов в 3,6 раза, а фенолов – в 2,5 раза. По его словам, это «ненормальная ситуация», однако такие превышения не могут привести к тяжелым экологическим последствиям.
Следственный комитет начал проверку после сообщений о массовой гибели морских животных в акватории Авачинского залива. Проверка находится на контроле Генпрокуратуры.
Начальник Камчатгидромета Вера Полякова объяснила выброс животных на берег штормом, однако это не было причиной их гибели. По мнению эксперта, животные погибли из-за загрязнения прибрежных вод.