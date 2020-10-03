СК начал проверку после сообщений о гибели морских животных на Камчатке
Региональное управление СК России начало процессуальную проверку после сообщений о массовой гибели морских животных в акватории Авачинского залива Камчаткского края, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Проводится процессуальная проверка по факту распространения в средствах массовой информации сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива Камчатского края», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, гибель морских животных произошла в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника. Из-за попадания веществ вода изменила цвет, добавили в СК.
Специалисты взяли дополнительные пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка, по результатам исследований ведомство даст правовую оценку инциденту.
Ранее о наличии загрязняющих веществ в акватории Авачинского залива заявил и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
По словам министра природных ресурсов и экологии края Алексея Кумарькова, специалисты зафиксировали единичные превышения по нефтепродуктам и фенолам, по нефтепродуктам в 3,6 раза, по фенолам в 2,5 раза. По его словам, это «ненормальная ситуация», однако такие превышения не могут привести к тяжелым экологическим последствиям. Специалисты обнаружили выброшенных на берег морских животных и предположили, что это произошло из-за сильного шторма, добавил он.