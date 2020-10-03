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Губернатор Камчатки заявил о наличии загрязняющих веществ в прибрежных водах

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Специалисты зафиксировали наличие загрязняющих веществ в акватории Авачинского залива в Камчатском крае, обследовав участки у Халактырского пляжа, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Мы внимательнейшим образом продолжаем анализировать ситуацию, которая складывается с экологической обстановкой на Халактырском пляже. Она вызывает серьезные опасения и озабоченность. Пока единственное, что можно сказать, что загрязняющие вещества в воде есть. Финальная проба еще не готова», — приводятся его слова на сайте правительства Камчатского края.

Губернатор пояснил, что после появления в соцсетях сообщений об ухудшении экологической ситуации он поручил создать рабочую группу для контроля ситуации с загрязнением воды. По его словам, специалисты также взяли пробы воды в нескольких бухтах, результаты которых будут известны в понедельник.

Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков, специалисты зафиксировали единичные превышения по нефтепродуктам и фенолам, по нефтепродуктам в 3,6 раза, по фенолам в 2,5 раза. По его словам, это «ненормальная ситуация», однако такие превышения не могут привести к тяжелым экологическим последствиям.

Кумарьков также рассказал, что при обследовании бухты Малая Лагерная были обнаружены выброшенные на берег морские животные. Специалисты считают, что это могло произойти из-за сильного шторма, который прошел за сутки до инцидента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных