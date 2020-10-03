Губернатор Камчатки заявил о наличии загрязняющих веществ в прибрежных водах
Специалисты зафиксировали наличие загрязняющих веществ в акватории Авачинского залива в Камчатском крае, обследовав участки у Халактырского пляжа, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
«Мы внимательнейшим образом продолжаем анализировать ситуацию, которая складывается с экологической обстановкой на Халактырском пляже. Она вызывает серьезные опасения и озабоченность. Пока единственное, что можно сказать, что загрязняющие вещества в воде есть. Финальная проба еще не готова», — приводятся его слова на сайте правительства Камчатского края.
Губернатор пояснил, что после появления в соцсетях сообщений об ухудшении экологической ситуации он поручил создать рабочую группу для контроля ситуации с загрязнением воды. По его словам, специалисты также взяли пробы воды в нескольких бухтах, результаты которых будут известны в понедельник.
Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков, специалисты зафиксировали единичные превышения по нефтепродуктам и фенолам, по нефтепродуктам в 3,6 раза, по фенолам в 2,5 раза. По его словам, это «ненормальная ситуация», однако такие превышения не могут привести к тяжелым экологическим последствиям.
Кумарьков также рассказал, что при обследовании бухты Малая Лагерная были обнаружены выброшенные на берег морские животные. Специалисты считают, что это могло произойти из-за сильного шторма, который прошел за сутки до инцидента.