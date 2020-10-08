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В Москве в период пандемии вырос спрос на кремацию

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Во время пандемии в похоронных услугах увеличился спрос на кремации, рассказал в интервью РБК руководитель оператора московских кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов. По его данным, если обычно на 53–54% кремаций приходилось 46–47% захоронений, то сейчас доля кремаций выросла: на кремации приходится 70–72%, на захоронения — 28–30%.

Директор «Ритуала» рассказал, что Роспотребнадзор рекомендовал в период пандемии кремировать умерших от коронавируса, такая мера не была обязательной. Сотрудники ритуальных услуг предлагали заказчикам кремировать умерших, и многие люди откликались — из-за этого доля кремаций выросла. Екимов добавил, что работоспособность крематориев в Москве «интенсивно поддерживалась» в период пандемии, чтобы не допустить очередей.

«Законодательство, регулирующее отрасль, закрепляет право выбирать форму погребения. Порекомендовать мы, конечно, могли и делали это в соответствии с письмами Роспотребнадзора. Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла»,— пояснил он.

По данным на 7 октября, в Москве умерли 55 человек с коронавирусом. Последний раз число умерших за сутки превышало 50 человек 15 июня. Общее число умерших в столице достигло 5497. В России, по данным оперштаба, от COVID-19 скончались 21 865 пациентов. Два дня подряд прирост заболеваемости за сутки превышает 11 000 случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных