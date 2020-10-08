В Москве в период пандемии вырос спрос на кремацию
Во время пандемии в похоронных услугах увеличился спрос на кремации, рассказал в интервью РБК руководитель оператора московских кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов. По его данным, если обычно на 53–54% кремаций приходилось 46–47% захоронений, то сейчас доля кремаций выросла: на кремации приходится 70–72%, на захоронения — 28–30%.
Директор «Ритуала» рассказал, что Роспотребнадзор рекомендовал в период пандемии кремировать умерших от коронавируса, такая мера не была обязательной. Сотрудники ритуальных услуг предлагали заказчикам кремировать умерших, и многие люди откликались — из-за этого доля кремаций выросла. Екимов добавил, что работоспособность крематориев в Москве «интенсивно поддерживалась» в период пандемии, чтобы не допустить очередей.
«Законодательство, регулирующее отрасль, закрепляет право выбирать форму погребения. Порекомендовать мы, конечно, могли и делали это в соответствии с письмами Роспотребнадзора. Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла»,— пояснил он.
По данным на 7 октября, в Москве умерли 55 человек с коронавирусом. Последний раз число умерших за сутки превышало 50 человек 15 июня. Общее число умерших в столице достигло 5497. В России, по данным оперштаба, от COVID-19 скончались 21 865 пациентов. Два дня подряд прирост заболеваемости за сутки превышает 11 000 случаев.