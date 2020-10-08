В Москве в период пандемии вырос спрос на кремацию

Во время пандемии в похоронных услугах увеличился спрос на кремации, рассказал в интервью РБК руководитель оператора московских кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов. По его данным, если обычно на 53–54% кремаций приходилось 46–47% захоронений, то сейчас доля кремаций выросла: на кремации приходится 70–72%, на захоронения — 28–30%.