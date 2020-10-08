Ученые обнаружили у берегов Камчатки пятно загрязнения длиной 40 км
Пятно загрязнения длиной около 40 км по прямой и шириной от 30 до 100 м обнаружено у берегов Камчатки при осмотре с вертолета, сообщила пресс-служба Дальневосточного федерального университета со ссылкой на ученых. Пятно хорошо различимо в воде благодаря пене и помутнениям темно-зеленого цвета, отметили в университете.
«При осмотре прибрежных акваторий ученые оценили масштабы распространения загрязнения, визуально отличающегося от нормальной поверхности океана в этом районе. Оно хорошо различимо благодаря появлению необычной пены на волнах и помутнениям темно-зеленого оттенка», — говорится в сообщении. Во время облета специалистам удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 км по прямой). Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 м от берега, рассказали ученые.
Заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилл Винников отметил, что пятно не уменьшается в размерах и перемещается течением в южном направлении. Если интенсивность и скорость перемещения пятна не изменится, оно может перемещаться дальше, в сторону Курил.
Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде.
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин ранее сообщил, что у берегов Камчатки и на суше не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций нефти, нефтепродуктов и их аналогов. Министр добавил, что в этот период времени может повышаться токсичность микроорганизмов, что может привести к изменению кислорода и массовой гибели животных.
Генпрокуратура выявила превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолам — в 2,5 раза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных.