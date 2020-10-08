Ученые обнаружили у берегов Камчатки пятно загрязнения длиной 40 км

«При осмотре прибрежных акваторий ученые оценили масштабы распространения загрязнения, визуально отличающегося от нормальной поверхности океана в этом районе. Оно хорошо различимо благодаря появлению необычной пены на волнах и помутнениям темно-зеленого оттенка», — говорится в сообщении. Во время облета специалистам удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 км по прямой). Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 м от берега, рассказали ученые.