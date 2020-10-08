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Ученые обнаружили у берегов Камчатки пятно загрязнения длиной 40 км

Ведомости

Пятно загрязнения длиной около 40 км по прямой и шириной от 30 до 100 м обнаружено у берегов Камчатки при осмотре с вертолета, сообщила пресс-служба Дальневосточного федерального университета со ссылкой на ученых. Пятно хорошо различимо в воде благодаря пене и помутнениям темно-зеленого цвета, отметили в университете.

«При осмотре прибрежных акваторий ученые оценили масштабы распространения загрязнения, визуально отличающегося от нормальной поверхности океана в этом районе. Оно хорошо различимо благодаря появлению необычной пены на волнах и помутнениям темно-зеленого оттенка», — говорится в сообщении. Во время облета специалистам удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 км по прямой). Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 м от берега, рассказали ученые.

Заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилл Винников отметил, что пятно не уменьшается в размерах и перемещается течением в южном направлении. Если интенсивность и скорость перемещения пятна не изменится, оно может перемещаться дальше, в сторону Курил.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин ранее сообщил, что у берегов Камчатки и на суше не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций нефти, нефтепродуктов и их аналогов. Министр добавил, что в этот период времени может повышаться токсичность микроорганизмов, что может привести к изменению кислорода и массовой гибели животных.

Генпрокуратура выявила превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолам — в 2,5 раза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных.

Ранее по теме: В воде у побережья Камчатки не обнаружили токсинов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных