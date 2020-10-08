Штрафы за отказ от вакцинации исключили из редакции нового КоАП
Из текущей редакции нового КоАП исключено положение о штрафах за отказ от вакцинации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы и члена рабочей группы по подготовке проекта нового кодекса Дмитрия Вяткина.
«Нет этого. Убрали», — сказал Вяткин.
Согласно предыдущей версии проекта кодекса, для граждан из групп риска был установлен штраф в размере до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных им медосмотров и прививок.
Новый кодекс должен был вступить в силу 1 января следующего года, однако сроки подготовки новой редакции были сдвинуты из-за большого количества замечаний и предложений.