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Тюменскую школу оштрафовали за инсценировку захвата заложников на уроке ОБЖ

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Прокуратура Тюменской области оштрафовала школу №2 в городе Ишим на 50 000 руб. за инсценировку захвата заложников на уроке ОБЖ, сообщил «Коммерсантъ-Урал».

К ответственности привлекли руководство школы: директор школы получила штраф в размере 10 000 руб. и объявили выговор. Выговоры также объявили замдиректора и учителю ОБЖ, который проводил урок. Заместителю директора по социальным вопросам ишимского департамента по образованию сделано замечание.

4 сентября учитель ОБЖ организовал для пятиклассников внеурочное мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе терроризмом. Роль «террористов» исполняли ученики кадетских классов. Прокуратура решила, что инсценировкой теракта они нарушили права учеников.

В Департаменте образования и науки Тюменской области сообщили, что школьники были предупреждены, что на урок придут незнакомые люди, большая часть детей отнеслась к такому занятию «с легкой иронией». По словам родителей, некоторым детям был нанесен моральный вред, одному мальчику дома стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

После инцидента с «захватом заложников» администрация города провела работу со всеми школами города, чтобы больше такого не повторялось. «Педагог должен работать с детьми в соответствии с этим планом. В данной ситуации учителем не были учтены психологические и возрастные особенности детей. Захотелось “чего-то необыкновенного”, что недопустимо»,— заявил заммэра города Борис Долженко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных