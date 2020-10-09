Тюменскую школу оштрафовали за инсценировку захвата заложников на уроке ОБЖ
Прокуратура Тюменской области оштрафовала школу №2 в городе Ишим на 50 000 руб. за инсценировку захвата заложников на уроке ОБЖ, сообщил «Коммерсантъ-Урал».
К ответственности привлекли руководство школы: директор школы получила штраф в размере 10 000 руб. и объявили выговор. Выговоры также объявили замдиректора и учителю ОБЖ, который проводил урок. Заместителю директора по социальным вопросам ишимского департамента по образованию сделано замечание.
4 сентября учитель ОБЖ организовал для пятиклассников внеурочное мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе терроризмом. Роль «террористов» исполняли ученики кадетских классов. Прокуратура решила, что инсценировкой теракта они нарушили права учеников.
В Департаменте образования и науки Тюменской области сообщили, что школьники были предупреждены, что на урок придут незнакомые люди, большая часть детей отнеслась к такому занятию «с легкой иронией». По словам родителей, некоторым детям был нанесен моральный вред, одному мальчику дома стало плохо, ему вызвали скорую помощь.
После инцидента с «захватом заложников» администрация города провела работу со всеми школами города, чтобы больше такого не повторялось. «Педагог должен работать с детьми в соответствии с этим планом. В данной ситуации учителем не были учтены психологические и возрастные особенности детей. Захотелось “чего-то необыкновенного”, что недопустимо»,— заявил заммэра города Борис Долженко.