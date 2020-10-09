Тюменскую школу оштрафовали за инсценировку захвата заложников на уроке ОБЖ

После инцидента с «захватом заложников» администрация города провела работу со всеми школами города, чтобы больше такого не повторялось. «Педагог должен работать с детьми в соответствии с этим планом. В данной ситуации учителем не были учтены психологические и возрастные особенности детей. Захотелось “чего-то необыкновенного”, что недопустимо»,— заявил заммэра города Борис Долженко.