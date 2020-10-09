Россия заняла девятое место в мире по расходам на покупку футболистов
Россия стала девятой страной мире по расходам на покупку футболистов, в 2020 году клубы страны потратили $75,7 млн на покупку игроков, говорится в отчете FIFA. Федерация футбола проанализировала данные о трансфере футболистов за «летнее окно трансфера» — с 1 июня по 5 октября.
По данным FIFA, первое место по расходам на покупку игроков заняли клубы Великобритании: в период летнего окна трансфера они потратили почти $1,2 млрд Италия, занявшая второе место, потратила более чем в два раза меньше — $ 543,9 млн. Третье место заняла Испания с показателем $486,6 млн на покупку игроков.
Из отчета следует, что в 2020 г. число международных трансферов футбольных игроков уменьшилось на 18,3% по сравнению с 2019 г. и составило 7424. Общая сумма расходов на трансфер футболистов в 2020 г. также снизилась на 32,4% и составила $3,92 млрд.
В женском футболе число трансферов игроков выросло в 2020 г. на 35,6% и составило 552. Расходы на покупку игроков в 2020 г. увеличились почти на 81% и составили $821 800.