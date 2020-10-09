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Россия заняла девятое место в мире по расходам на покупку футболистов

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Россия стала девятой страной мире по расходам на покупку футболистов, в 2020 году клубы страны потратили $75,7 млн на покупку игроков, говорится в отчете FIFA. Федерация футбола проанализировала данные о трансфере футболистов за «летнее окно трансфера» — с 1 июня по 5 октября.

По данным FIFA, первое место по расходам на покупку игроков заняли клубы Великобритании: в период летнего окна трансфера они потратили почти $1,2 млрд Италия, занявшая второе место, потратила более чем в два раза меньше — $ 543,9 млн. Третье место заняла Испания с показателем $486,6 млн на покупку игроков.

Из отчета следует, что в 2020 г. число международных трансферов футбольных игроков уменьшилось на 18,3% по сравнению с 2019 г. и составило 7424. Общая сумма расходов на трансфер футболистов в 2020 г. также снизилась на 32,4% и составила $3,92 млрд.

В женском футболе число трансферов игроков выросло в 2020 г. на 35,6% и составило 552. Расходы на покупку игроков в 2020 г. увеличились почти на 81% и составили $821 800.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных