Россия заняла девятое место в мире по расходам на покупку футболистов

Из отчета следует, что в 2020 г. число международных трансферов футбольных игроков уменьшилось на 18,3% по сравнению с 2019 г. и составило 7424. Общая сумма расходов на трансфер футболистов в 2020 г. также снизилась на 32,4% и составила $3,92 млрд.