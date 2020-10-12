Ученые предупредили об устойчивости коронавируса на смартфонах и купюрах

Ученые проводили исследование в темноте, чтобы исключить влияние ультрафиолетовых лучей. В эксперименте были задействованы банкноты из бумаги и полимеров, стекло, которое используется для производства экранов смартфонов, касс самообслуживания, витрин в магазине, окон в общественном транспорте и других предметов в общественных пространствах, к которым часто прикасаются люди. Также в эксперимент включили винил, из которого производят защитные пленки для смартфонов, ручки в общественном транспорте, напольное покрытие и т.д.