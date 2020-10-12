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Ученые предупредили об устойчивости коронавируса на смартфонах и купюрах

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Коронавирус может сохраняться до 28 дней на сенсорных экранах мобильных телефонов и банкнотах практически до месяца при комнатой температуре, говорится в исследовании ученых их Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии, опубликованном в Virology Journal.

При температуре 20 градусов Цельсия коронавирус выживал на стекле, виниле и банкнотах до 28 дней. При температуре 30 градусов — до 7 дней для стекла полимерных банкнот, до 3 дней на виниле и до 21 дня на банкнотах из бумаги. При температуре в 40 градусов Цельсия коронавирус погибал в течение 48 часов.

Ученые проводили исследование в темноте, чтобы исключить влияние ультрафиолетовых лучей. В эксперименте были задействованы банкноты из бумаги и полимеров, стекло, которое используется для производства экранов смартфонов, касс самообслуживания, витрин в магазине, окон в общественном транспорте и других предметов в общественных пространствах, к которым часто прикасаются люди. Также в эксперимент включили винил, из которого производят защитные пленки для смартфонов, ручки в общественном транспорте, напольное покрытие и т.д.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 13 634. Впервые за весь период пандемии суточный прирост заболевших превысил 13 600. Всего в стране зарегистрировано 1 298 718 заболевших, продолжают лечение более 255 000. Умерли более 22 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных