Ученые предупредили об устойчивости коронавируса на смартфонах и купюрах
Коронавирус может сохраняться до 28 дней на сенсорных экранах мобильных телефонов и банкнотах практически до месяца при комнатой температуре, говорится в исследовании ученых их Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии, опубликованном в Virology Journal.
При температуре 20 градусов Цельсия коронавирус выживал на стекле, виниле и банкнотах до 28 дней. При температуре 30 градусов — до 7 дней для стекла полимерных банкнот, до 3 дней на виниле и до 21 дня на банкнотах из бумаги. При температуре в 40 градусов Цельсия коронавирус погибал в течение 48 часов.
Ученые проводили исследование в темноте, чтобы исключить влияние ультрафиолетовых лучей. В эксперименте были задействованы банкноты из бумаги и полимеров, стекло, которое используется для производства экранов смартфонов, касс самообслуживания, витрин в магазине, окон в общественном транспорте и других предметов в общественных пространствах, к которым часто прикасаются люди. Также в эксперимент включили винил, из которого производят защитные пленки для смартфонов, ручки в общественном транспорте, напольное покрытие и т.д.
По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 13 634. Впервые за весь период пандемии суточный прирост заболевших превысил 13 600. Всего в стране зарегистрировано 1 298 718 заболевших, продолжают лечение более 255 000. Умерли более 22 000 человек.