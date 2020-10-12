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В Госдуме предложили дать отпуск родителям из-за внеочередных каникул

Ведомости

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, который позволит выплачивать пособие по временной нетрудоспособности родителям, чьи дети в условиях пандемии перешли на дистанционное обучение или уходят на внеплановые каникулы. Об этом рассказал один из авторов инициативы, руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Текст законопроекта опубликован в его Telegram-канале.

Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и расширить перечень случаев, при которых назначают пособие. Так, оно должно начисляться одному из родителей или законному представителю школьника в возрасте до 14 лет за все время дополнительных каникул. Предлагается также выплачивать родителям пособие по временной нетрудоспособности во время всего отпуска.

В документе отмечается, что, согласно законодательству, россияне имеют право на пособие по временной нетрудоспособности при карантине ребенка младше 7 лет, который ходит в детский сад. Согласно Трудовому кодексу, дополнительный недоплачиваемый отпуск могут взять родители двух и более детей младше 14 лет, а также матери и отцы-одиночки детей до 14 лет.

С аналогичной инициативой с начала октября выступила депутат Госдумы Елена Строкова. В обращении к министру труда и социальной защиты Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой она заявила о необходимости дать одному из родителей школьников младших классов оплачиваемый отпуск на время внеочередных каникул из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, писал RT. По мнению депутата, данные меры обеспечат безопасность маленьких детей в период пандемии и помогут родителям-одиночкам, которым не с кем оставить детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил продленные каникулы в школах города с 5 по 18 октября. Внеплановые каникулы были объявлены еще в нескольких регионах России.

Ранее по теме: Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных