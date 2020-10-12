В Госдуме предложили дать отпуск родителям из-за внеочередных каникул

Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и расширить перечень случаев, при которых назначают пособие. Так, оно должно начисляться одному из родителей или законному представителю школьника в возрасте до 14 лет за все время дополнительных каникул. Предлагается также выплачивать родителям пособие по временной нетрудоспособности во время всего отпуска.