В Госдуме предложили дать отпуск родителям из-за внеочередных каникул
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, который позволит выплачивать пособие по временной нетрудоспособности родителям, чьи дети в условиях пандемии перешли на дистанционное обучение или уходят на внеплановые каникулы. Об этом рассказал один из авторов инициативы, руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Текст законопроекта опубликован в его Telegram-канале.
Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и расширить перечень случаев, при которых назначают пособие. Так, оно должно начисляться одному из родителей или законному представителю школьника в возрасте до 14 лет за все время дополнительных каникул. Предлагается также выплачивать родителям пособие по временной нетрудоспособности во время всего отпуска.
В документе отмечается, что, согласно законодательству, россияне имеют право на пособие по временной нетрудоспособности при карантине ребенка младше 7 лет, который ходит в детский сад. Согласно Трудовому кодексу, дополнительный недоплачиваемый отпуск могут взять родители двух и более детей младше 14 лет, а также матери и отцы-одиночки детей до 14 лет.
С аналогичной инициативой с начала октября выступила депутат Госдумы Елена Строкова. В обращении к министру труда и социальной защиты Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой она заявила о необходимости дать одному из родителей школьников младших классов оплачиваемый отпуск на время внеочередных каникул из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, писал RT. По мнению депутата, данные меры обеспечат безопасность маленьких детей в период пандемии и помогут родителям-одиночкам, которым не с кем оставить детей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил продленные каникулы в школах города с 5 по 18 октября. Внеплановые каникулы были объявлены еще в нескольких регионах России.