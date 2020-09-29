Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников
Московские школы уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября «в связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. Обычно осенние каникулы в школах длятся неделю. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.
Дистанционных занятий во время каникул не будет, также не будут работать учреждения дополнительного образования и досуга для детей. Детские сады будут работать в обычном режиме, добавил Собянин.
«Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее», — заявил мэр Москвы.
С 28 сентября в Москве и нескольких регионах России введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работающих пенсионеров и хронически больных взять больничный или отпуск для соблюдения самоизоляции.