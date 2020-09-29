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Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников

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Московские школы уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября «в связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. Обычно осенние каникулы в школах длятся неделю. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.

Дистанционных занятий во время каникул не будет, также не будут работать учреждения дополнительного образования и досуга для детей. Детские сады будут работать в обычном режиме, добавил Собянин.

«Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее», — заявил мэр Москвы.

С 28 сентября в Москве и нескольких регионах России введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работающих пенсионеров и хронически больных взять больничный или отпуск для соблюдения самоизоляции.

Ранее по теме: В Москве возобновили меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных