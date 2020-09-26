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В Москве возобновили меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Накануне Сергей Собянин ввел новые ограничения в столице из-за коронавируса
Ведомости
Максим Стулов/Ведомости

В Москве с 27 сентября возобновит работу система социального обслуживания граждан, которые должны соблюдать домашний режим из-за коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«С завтрашнего дня правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома», — сообщил он.

Собянин пояснил, что работающим пенсионерам больничные листы будут оформлены автоматически, для этого работодатель должен направить в Фонд социального страхования списки своих сотрудников, обязанных оставаться дома. Беременные женщины и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут оформить больничный лист по телефону горячей линии.

Доставка на дом лекарств по льготным рецептам гражданам, состоящим на учете в поликлиниках, будет осуществляться в инициативном порядке, добавил мэр. Для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости граждане должны будут оставить заявку оператору горячей линии, после чего заказ выполнят социальные работники.

Собянин также отметил, что Телемедицинский центр Департамента здравоохранения продолжает работу с больными, проходящими лечение на дому.

Накануне Собянин обязал граждан старше 65 лет не покидать место своего проживания за исключением особых случаев. В частности, граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания, с 28 сентября могут покидать место проживания для получения медицинской помощи, походов в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и занятий физкультурой.

Кроме того, Собянин рекомендовал работодателям минимизировать очное присутствие работников на рабочих местах с 28 сентября, и определить число сотрудников, которых должны перевести на дистанционный режим работы. О возобновлении пропускной системы речи в указе не идет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных