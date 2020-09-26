В Москве возобновили меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Доставка на дом лекарств по льготным рецептам гражданам, состоящим на учете в поликлиниках, будет осуществляться в инициативном порядке, добавил мэр. Для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости граждане должны будут оставить заявку оператору горячей линии, после чего заказ выполнят социальные работники.