В Москве возобновили меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

В Москве возобновили меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичейНакануне Сергей Собянин ввел новые ограничения в столице из-за коронавируса
В Москве с 27 сентября возобновит работу система социального обслуживания граждан, которые должны соблюдать домашний режим из-за коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
«С завтрашнего дня правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома», — сообщил он.
Собянин пояснил, что работающим пенсионерам больничные листы будут оформлены автоматически, для этого работодатель должен направить в Фонд социального страхования списки своих сотрудников, обязанных оставаться дома. Беременные женщины и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут оформить больничный лист по телефону горячей линии.
Доставка на дом лекарств по льготным рецептам гражданам, состоящим на учете в поликлиниках, будет осуществляться в инициативном порядке, добавил мэр. Для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости граждане должны будут оставить заявку оператору горячей линии, после чего заказ выполнят социальные работники.
Собянин также отметил, что Телемедицинский центр Департамента здравоохранения продолжает работу с больными, проходящими лечение на дому.
Накануне Собянин обязал граждан старше 65 лет не покидать место своего проживания за исключением особых случаев. В частности, граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания, с 28 сентября могут покидать место проживания для получения медицинской помощи, походов в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и занятий физкультурой.
Кроме того, Собянин рекомендовал работодателям минимизировать очное присутствие работников на рабочих местах с 28 сентября, и определить число сотрудников, которых должны перевести на дистанционный режим работы. О возобновлении пропускной системы речи в указе не идет.