Кремль исключил обсуждение новых ограничений из-за коронавируса
Введение в России более серьезных ограничений из-за распространения коронавируса на данный момент не обсуждается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, потребуются ли более серьезные ограничения в России из-за пандемии. По его словам, определенный рост числа инфицированных есть. «Вместе с тем ранее предпринятые меры по мобилизации системы здравоохранения и в Москве, и в регионах позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне проявлений пандемии», – отметил представитель Кремля.
Рост числа новых случаев коронавируса должен служить поводом для всех быть более аккуратными и больше заботиться о себе и своих близких, подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.
24 сентября президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы «властям не пришлось возвращать ограничительные меры». Позже в этот день мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционную работу. 25 сентября он попросил людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома.
В России за сутки коронавирус был выявлен у 7212 жителей страны, сообщает оперативный штаб. Количество выявленных за сутки новых больных превысило 7000 впервые с 25 июня. Вчера, 24 сентября, оперштаб сообщил о 6595 новых заболевших. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 136 048. Из них 934 146 человек выздоровели, 20 056 скончались. За сутки умерли 108 заразившихся, 4317 пациентов выздоровели. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России нет второй волны коронавируса. По его словам, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны.