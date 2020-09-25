Кремль исключил обсуждение новых ограничений из-за коронавируса

«Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, потребуются ли более серьезные ограничения в России из-за пандемии. По его словам, определенный рост числа инфицированных есть. «Вместе с тем ранее предпринятые меры по мобилизации системы здравоохранения и в Москве, и в регионах позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне проявлений пандемии», – отметил представитель Кремля.