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Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

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Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом в России. По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и «большей восприимчивостью осенью», сообщили «РИА Новости».

В России, по данным оперштаба на 25 сентября, за сутки коронавирус выявлен у 7212 человек. Количество выявленных за сутки новых больных превысило 7000 впервые с 25 июня. Вчера, 24 сентября, оперштаб сообщил о 6595 новых заболевших. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 136 048. Из них 934 146 человек выздоровели, 20 056 скончались.

В Москве суточный прирост коронавируса 24 сентября составил 1050 случаев, 25 сентября — 1560 случаев. Прирост случаев заражения выше 1000 до этого не регистрировался в столице с 23 июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 сентября москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. Также Собянин попросил работодателей перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от центра Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Регистрация второй вакцины, разработанной в центре «Вектор», ожидается к 15 октября. Препарат прошел две фазы клинических испытаний; в октябре начнется третья фаза. Минздрав также выдал разрешение на проведение клинических испытаний вакцины центру Чумакова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных