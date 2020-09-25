Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России
Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом в России. По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и «большей восприимчивостью осенью», сообщили «РИА Новости».
В России, по данным оперштаба на 25 сентября, за сутки коронавирус выявлен у 7212 человек. Количество выявленных за сутки новых больных превысило 7000 впервые с 25 июня. Вчера, 24 сентября, оперштаб сообщил о 6595 новых заболевших. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 136 048. Из них 934 146 человек выздоровели, 20 056 скончались.
В Москве суточный прирост коронавируса 24 сентября составил 1050 случаев, 25 сентября — 1560 случаев. Прирост случаев заражения выше 1000 до этого не регистрировался в столице с 23 июня.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 сентября москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. Также Собянин попросил работодателей перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от центра Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Регистрация второй вакцины, разработанной в центре «Вектор», ожидается к 15 октября. Препарат прошел две фазы клинических испытаний; в октябре начнется третья фаза. Минздрав также выдал разрешение на проведение клинических испытаний вакцины центру Чумакова.