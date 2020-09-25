Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

В России, по данным оперштаба на 25 сентября, за сутки коронавирус выявлен у 7212 человек. Количество выявленных за сутки новых больных превысило 7000 впервые с 25 июня. Вчера, 24 сентября, оперштаб сообщил о 6595 новых заболевших. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 136 048. Из них 934 146 человек выздоровели, 20 056 скончались.