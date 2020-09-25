Собянин рекомендовал пожилым оставаться дома из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома. Такая рекомендация опубликована на сайте мэра. Новые ограничения объясняются «значительным увеличением» числа новых случаев коронавируса в последние дни в Москве.
С 28 сентября в Москве пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется:
Не выходить из дома «без особой необходимости»;
Как можно реже ходить в магазины и аптеки и носить маски и перчатки;
Временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые живут отдельно;
Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск;
Руководителям предприятий рекомендуется перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы;
Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.
Собянин попросил строго соблюдать режим ношения масок и перчаток в общественных местах. «Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», – заявил он.
Мэр Москвы ранее уже рекомендовал руководителям крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционную работу. Источники «Интерфакса», «РИА Новости» и РБК также сообщили о том, что в мэрии Москвы идет обсуждение возвращения некоторых карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса. Собеседники изданий говорили, что они могут быть введены с 1 октября в отношении лиц старше 65 лет.
24 сентября в Москве впервые с июня зафиксировали более 1000 новых случаев коронавируса. Накануне президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы «властям не пришлось возвращать ограничительные меры».