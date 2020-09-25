Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Собянин рекомендовал пожилым оставаться дома из-за коронавируса

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома. Такая рекомендация опубликована на сайте мэра. Новые ограничения объясняются «значительным увеличением» числа новых случаев коронавируса в последние дни в Москве.

С 28 сентября в Москве пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется:

  • Не выходить из дома «без особой необходимости»;

  • Как можно реже ходить в магазины и аптеки и носить маски и перчатки;

  • Временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые живут отдельно;

  • Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск;

  • Руководителям предприятий рекомендуется перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы;

  • Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

Собянин попросил строго соблюдать режим ношения масок и перчаток в общественных местах. «Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», – заявил он.

Мэр Москвы ранее уже рекомендовал руководителям крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционную работу. Источники «Интерфакса», «РИА Новости» и РБК также сообщили о том, что в мэрии Москвы идет обсуждение возвращения некоторых карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса. Собеседники изданий говорили, что они могут быть введены с 1 октября в отношении лиц старше 65 лет.

24 сентября в Москве впервые с июня зафиксировали более 1000 новых случаев коронавируса. Накануне президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы «властям не пришлось возвращать ограничительные меры».

Ранее по теме: Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Новость дополняется

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных