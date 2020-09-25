Собянин рекомендовал пожилым оставаться дома из-за коронавируса

Собянин попросил строго соблюдать режим ношения масок и перчаток в общественных местах. «Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», – заявил он.