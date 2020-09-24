Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы властям не пришлось возвращать ограничительные меры. Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции.
Глава государства напомнил о возвращении ряда стран к жестким ограничениям, связанным с угрозой распространения коронавируса.
«У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться – и ситуация может кардинально поменяться. И не хотелось бы, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы государства, необходимо наращивать объем проводимых тестов, а также соблюдать текущие требования и вести диалог с людьми.
«Только я вас прошу, этот диалог не должен приобретать таких жестких форм навязывания и последующего неприятия со стороны граждан тех мер, которые предлагают», – подчеркнул Путин.
24 сентября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Москве впервые с конца июня выявили более 1000 случаев коронавируса. Всего в России за сутки коронавирус был выявлен у 6595 жителей страны, умерли 149 заразившихся, 6130 пациентов выздоровели.