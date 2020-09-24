Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом

«У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться – и ситуация может кардинально поменяться. И не хотелось бы, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».