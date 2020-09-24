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Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы властям не пришлось возвращать ограничительные меры. Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции.

Глава государства напомнил о возвращении ряда стран к жестким ограничениям, связанным с угрозой распространения коронавируса.

«У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться – и ситуация может кардинально поменяться. И не хотелось бы, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, необходимо наращивать объем проводимых тестов, а также соблюдать текущие требования и вести диалог с людьми.

«Только я вас прошу, этот диалог не должен приобретать таких жестких форм навязывания и последующего неприятия со стороны граждан тех мер, которые предлагают», – подчеркнул Путин.

24 сентября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Москве впервые с конца июня выявили более 1000 случаев коронавируса. Всего в России за сутки коронавирус был выявлен у 6595 жителей страны, умерли 149 заразившихся, 6130 пациентов выздоровели.

Ранее по теме: В Москве впервые с конца июня выявили более 1000 случаев коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных