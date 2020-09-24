В Москве впервые с конца июня выявили более 1000 случаев коронавируса

В России за сутки коронавирус был выявлен у 6595 жителей страны, сообщает оперативный штаб. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 128 836. Из них 929 829 человек выздоровели, 19 948 скончались. Продолжают лечение 179 059 пациентов. За сутки умерли 149 заразившихся, 6130 пациентов выздоровели.