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В Москве впервые с конца июня выявили более 1000 случаев коронавируса

За сутки в стране зарегистрировали 6595 новых заболевших
Ведомости
Софья Сандурская / АГН Москва

В России за сутки коронавирус был выявлен у 6595 жителей страны, сообщает оперативный штаб. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 128 836. Из них 929 829 человек выздоровели, 19 948 скончались. Продолжают лечение 179 059 пациентов. За сутки умерли 149 заразившихся, 6130 пациентов выздоровели.

Вчера, 23 сентября, оперштаб сообщил о 6431 новом заболевшем.

В Москве за сутки выявлено 1050 случаев заражения коронавирусом, 1304 пациента выздоровели, 15 человек умерли. Впервые с конца июня количество новых заболевших в столице превысило 1000. В топ-5 по приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+215), Московская область (+205), Ростовская (+189) и Воронежская области (+162).

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Москва среди российских регионов находится на первом месте по числу заболевших – 280 408. На втором месте – Московская область, где количество зараженных на сегодняшний день составляет 72 321 человек. Санкт-Петербург на третьем месте – 41 574 пациента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных