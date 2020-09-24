В Москве впервые с конца июня выявили более 1000 случаев коронавируса

В Москве впервые с конца июня выявили более 1000 случаев коронавирусаЗа сутки в стране зарегистрировали 6595 новых заболевших
В России за сутки коронавирус был выявлен у 6595 жителей страны, сообщает оперативный штаб. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 128 836. Из них 929 829 человек выздоровели, 19 948 скончались. Продолжают лечение 179 059 пациентов. За сутки умерли 149 заразившихся, 6130 пациентов выздоровели.
Вчера, 23 сентября, оперштаб сообщил о 6431 новом заболевшем.
В Москве за сутки выявлено 1050 случаев заражения коронавирусом, 1304 пациента выздоровели, 15 человек умерли. Впервые с конца июня количество новых заболевших в столице превысило 1000. В топ-5 по приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+215), Московская область (+205), Ростовская (+189) и Воронежская области (+162).
Москва среди российских регионов находится на первом месте по числу заболевших – 280 408. На втором месте – Московская область, где количество зараженных на сегодняшний день составляет 72 321 человек. Санкт-Петербург на третьем месте – 41 574 пациента.