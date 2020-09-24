Все регионы России получили пробные партии вакцины от коронавируса
Все российские регионы получили пробные партии вакцины от коронавируса от научного центра им. Гамалеи «Спутник V», сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.
«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», – говорится в сообщении. В министерстве отметили, что приоритетной группой для вакцинации являются медицинские работники.
Все препараты снабжены цифровой маркировкой. По данным системы, в обороте находятся более 27 000 упаковок маркированных вакцин «Спутник V», их объем наращивается, подчеркнули в Минздраве.
Помимо медицинских работников приоритетными группами для вакцинации являются работники образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, а также сотрудники, работа которых связана с контактом с большим количеством людей. Приоритет также будет отдаваться обучающимся в организациях среднего и высшего профессионального образования и призывникам.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Препарат прошел две фазы клинических испытаний. В ходе исследований были привиты 100 добровольцев.
22 сентября Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса – разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. На следующий день президент России Владимир Путин анонсировал скорую регистрацию второй российской вакцины против коронавируса.