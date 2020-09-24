Все регионы России получили пробные партии вакцины от коронавируса

Помимо медицинских работников приоритетными группами для вакцинации являются работники образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, а также сотрудники, работа которых связана с контактом с большим количеством людей. Приоритет также будет отдаваться обучающимся в организациях среднего и высшего профессионального образования и призывникам.