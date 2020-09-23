Путин заявил о скорой регистрации второй вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин анонсировал скорую регистрацию второй российской вакцины против коронавируса. Об этом он сказал в ходе встречи с сенаторами.
«Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина, против коронавируса», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы государства, за прошедшие месяцы возможности российской системы здравоохранения существенно возросли.
«Сегодня система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусной инфекции и сезонному всплеску простудных заболеваний. Учитываем здесь все возможные риски, будем, как и прежде, работать на опережение», – добавил президент.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи – «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины, в рамках которых планируется привить около 40 000 добровольцев. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Препарат прошел две фазы клинических испытаний. В ходе исследований были привиты 100 добровольцев.
22 сентября Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса – разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.