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Путин заявил о скорой регистрации второй вакцины от коронавируса

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Президент России Владимир Путин анонсировал скорую регистрацию второй российской вакцины против коронавируса. Об этом он сказал в ходе встречи с сенаторами.

«Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина, против коронавируса», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, за прошедшие месяцы возможности российской системы здравоохранения существенно возросли.

«Сегодня система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусной инфекции и сезонному всплеску простудных заболеваний. Учитываем здесь все возможные риски, будем, как и прежде, работать на опережение», – добавил президент.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи – «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины, в рамках которых планируется привить около 40 000 добровольцев. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Препарат прошел две фазы клинических испытаний. В ходе исследований были привиты 100 добровольцев.

22 сентября Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса – разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Ранее по теме: В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных