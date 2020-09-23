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В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

Ведомости

В Организации объединенных наций (ООН) поблагодарили президента России Владимира Путина, предложившего российскую вакцину для сотрудников всемирной организации. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой», – сказал он.

Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцинацию от коронавируса в видеообращении в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Президент подчеркнул, что Россия готова оказать всю необходимую квалифицированную помощь, в частности бесплатно предоставить вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений.

Ранее по теме: Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцину от коронавируса

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи – «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины, в рамках которых планируется привить около 40 000 добровольцев. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Препарат прошел две фазы клинических испытаний. В ходе исследований были привиты 100 добровольцев.

22 сентября Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса – разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных