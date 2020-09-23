В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса
В Организации объединенных наций (ООН) поблагодарили президента России Владимира Путина, предложившего российскую вакцину для сотрудников всемирной организации. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой», – сказал он.
Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцинацию от коронавируса в видеообращении в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Президент подчеркнул, что Россия готова оказать всю необходимую квалифицированную помощь, в частности бесплатно предоставить вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи – «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины, в рамках которых планируется привить около 40 000 добровольцев. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Препарат прошел две фазы клинических испытаний. В ходе исследований были привиты 100 добровольцев.
22 сентября Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса – разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.