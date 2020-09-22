Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом он сказал в видеообращении в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Коронавирус не обошел стороной и персонал Организации Объединенных Наций, ее штаб-квартиру и региональные структуры. Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
По словам российского лидера, Россия готова делиться опытом и продолжать взаимодействие со всеми государствами и международными структурами в рамках работы по созданию вакцин против коронавируса.
«Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность. Россия убеждена: сейчас надо использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств», ‒ подчеркнул Путин.
Помимо этого глава государства предложил в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против нового коронавируса.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса. Она была разработана Научным центром им. Гамалеи, производство препарата началось 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».