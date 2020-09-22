Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцину от коронавируса

«Коронавирус не обошел стороной и персонал Организации Объединенных Наций, ее штаб-квартиру и региональные структуры. Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.