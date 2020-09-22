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Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцину от коронавируса

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Президент России Владимир Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом он сказал в видеообращении в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Коронавирус не обошел стороной и персонал Организации Объединенных Наций, ее штаб-квартиру и региональные структуры. Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, Россия готова делиться опытом и продолжать взаимодействие со всеми государствами и международными структурами в рамках работы по созданию вакцин против коронавируса.

«Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность. Россия убеждена: сейчас надо использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств», ‒ подчеркнул Путин.

Помимо этого глава государства предложил в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против нового коронавируса.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса. Она была разработана Научным центром им. Гамалеи, производство препарата началось 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных