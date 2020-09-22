Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса
Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, сообщила пресс-служба министерства.
В пресс-службе пояснили, что это цельновирионная инактивированная вакцина. В таких вакцинах используются искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, или уже убитые вирусы – инактивированные.
Испытания пройдут в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Планируется, что в них примут участие 3000 добровольцев. Участники испытаний после вакцинации 16 дней будут находиться в стационаре под присмотром врачей. Генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов сообщил, что клинические испытания планируется завершить в ноябре 2020 г.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи – «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины, в рамках которых планируется привить около 40 000 добровольцев. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Препарат прошел две фазы клинических испытаний. В ходе исследований были привиты 100 добровольцев.