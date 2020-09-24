Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве
Рост числа госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве становится серьезным, ситуация усложняется, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Помимо выявляемости заразившихся, мы видим и серьезный рост госпитализации. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что, действительно, у нас ситуация усложняется», — сказал Собянин. До этого московский оперштаб сообщил в своем телеграм-канале, что мэр Москвы направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу.
По данным оперштаба Москвы, за неделю число госпитализаций в столице увеличилось на 30%.
Источники «Интерфакса», «РИА Новости» и РБК также сообщили о том, что в мэрии Москвы идет обсуждение возвращения некоторых карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса. Собеседники изданий пояснили, что они могут быть введены с 1 октября в отношении лиц старше 65 лет. Им планируют рекомендовать домашний режим и удаленную работу. В последний раз карантин для пожилых вводился в Москве в марте, в канун введения всеобщего режима самоизоляции.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы властям не пришлось возвращать ограничительные меры.
24 сентября суточный прирост заболевших коронавирусом в Москве впервые с конца июня превысил 1000 человек. В оперативном штабе заверили, что город обладает резервом коечного фонда, медикаментов и оборудования на случай вспышки заболеваемости, однако призвали москвичей ограничить контакты и соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте.