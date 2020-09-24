Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Источники «Интерфакса», «РИА Новости» и РБК также сообщили о том, что в мэрии Москвы идет обсуждение возвращения некоторых карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса. Собеседники изданий пояснили, что они могут быть введены с 1 октября в отношении лиц старше 65 лет. Им планируют рекомендовать домашний режим и удаленную работу. В последний раз карантин для пожилых вводился в Москве в марте, в канун введения всеобщего режима самоизоляции.