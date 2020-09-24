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Москвичам посоветовали ограничить контакты из-за роста случаев коронавируса

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Москвичам рекомендуется ограничить контакты и продолжить соблюдать масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в городе, которая впервые за три месяца превысила 1000 человек в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного оперштаба.

«Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов», ‒ говорится в сообщении. Также оперштаб рекомендовал москвичам «более бережно относиться к людям старшего возраста».

В то же время власти Москвы заверили, что в городе создан значительный резерв коечного фонда, который может быть развернут в любой момент в случае вспышки заболеваемости, а также отлажена система массового тестирования методом ПЦР. «Все клиники обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами», ‒ добавили в оперштабе. 

Ранее сегодня оперативный штаб сообщил, что за сутки в городе выявлено 1050 случаев заражения коронавирусом ‒ максимум с конца июня. В целом отмечается, что за последнюю неделю заболеваемость в столице выросла на 30%. Москва остается лидером по числу выявленных случаев  (280 408). На втором месте – Московская область (72 321), на третьем – Санкт-Петербург (41 574).

Всего в России на 23 сентября выявлено 1 128 836 подтвержденных случаев коронавируса. Из них 929 829 человек выздоровели, 19 948 ‒ скончались. 

Ранее по теме: В Москве впервые с конца июня выявили более 1000 случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных