Москвичам посоветовали ограничить контакты из-за роста случаев коронавируса

«Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов», ‒ говорится в сообщении. Также оперштаб рекомендовал москвичам «более бережно относиться к людям старшего возраста».