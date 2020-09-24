Москвичам посоветовали ограничить контакты из-за роста случаев коронавируса
Москвичам рекомендуется ограничить контакты и продолжить соблюдать масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в городе, которая впервые за три месяца превысила 1000 человек в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного оперштаба.
«Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов», ‒ говорится в сообщении. Также оперштаб рекомендовал москвичам «более бережно относиться к людям старшего возраста».
В то же время власти Москвы заверили, что в городе создан значительный резерв коечного фонда, который может быть развернут в любой момент в случае вспышки заболеваемости, а также отлажена система массового тестирования методом ПЦР. «Все клиники обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами», ‒ добавили в оперштабе.
Ранее сегодня оперативный штаб сообщил, что за сутки в городе выявлено 1050 случаев заражения коронавирусом ‒ максимум с конца июня. В целом отмечается, что за последнюю неделю заболеваемость в столице выросла на 30%. Москва остается лидером по числу выявленных случаев (280 408). На втором месте – Московская область (72 321), на третьем – Санкт-Петербург (41 574).
Всего в России на 23 сентября выявлено 1 128 836 подтвержденных случаев коронавируса. Из них 929 829 человек выздоровели, 19 948 ‒ скончались.