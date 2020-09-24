Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу, сообщил оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.
«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ранее сегодня первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай сообщил «РИА Новостям», что более 5000 московских компаний получат от Собянина письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемической ситуацией. «Данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан», ‒ сказал Булай.
17 сентября мэр Собянин рекомендовал работодателям столицы продлить режим дистанционной работы в компаниях при наличии такой возможности. Чем больше людей будет находиться на дистанционке, тем меньше будет передвижений по городу, контактов, ситуация будет более стабильной, пояснил мэр. Позже главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов также заявил, что российским предприятиям необходимо рассмотреть возможность введения режима дистанционной работы, если это не нарушит их работу.
В Москве за минувшие сутки выявлено 1050 случаев заражения коронавирусом, 1304 пациента выздоровели, 15 человек умерли. Впервые с конца июня количество новых заболевших в столице превысило 1000. Сегодня в ходе выступления президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы властям не пришлось возвращать ограничительные меры.