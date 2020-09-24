Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу, сообщил оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.

Ранее сегодня первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай сообщил «РИА Новостям», что более 5000 московских компаний получат от Собянина письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемической ситуацией. «Данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан», ‒ сказал Булай.

17 сентября мэр Собянин рекомендовал работодателям столицы продлить режим дистанционной работы в компаниях при наличии такой возможности. Чем больше людей будет находиться на дистанционке, тем меньше будет передвижений по городу, контактов, ситуация будет более стабильной, пояснил мэр. Позже главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов также заявил, что российским предприятиям необходимо рассмотреть возможность введения режима дистанционной работы, если это не нарушит их работу.

В Москве за минувшие сутки выявлено 1050 случаев заражения коронавирусом, 1304 пациента выздоровели, 15 человек умерли. Впервые с конца июня количество новых заболевших в столице превысило 1000. Сегодня в ходе выступления президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы властям не пришлось возвращать ограничительные меры.

Ранее по теме: Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных