Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

17 сентября мэр Собянин рекомендовал работодателям столицы продлить режим дистанционной работы в компаниях при наличии такой возможности. Чем больше людей будет находиться на дистанционке, тем меньше будет передвижений по городу, контактов, ситуация будет более стабильной, пояснил мэр. Позже главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов также заявил, что российским предприятиям необходимо рассмотреть возможность введения режима дистанционной работы, если это не нарушит их работу.