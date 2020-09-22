В Минздраве призвали российские предприятия ввести «удаленку»

«Предприятиям, для которых удаленный режим работы не нарушит их функционирование, необходимо рассмотреть такую возможность для сотрудников для того, чтобы опять же сократить число социальных контактов», – сказал Чуланов на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества».