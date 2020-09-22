В Минздраве призвали российские предприятия ввести «удаленку»
Российским предприятиям необходимо рассмотреть возможность введения режима дистанционной работы, если это не нарушит их функционирования, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, сообщают «РИА Новости».
«Предприятиям, для которых удаленный режим работы не нарушит их функционирование, необходимо рассмотреть такую возможность для сотрудников для того, чтобы опять же сократить число социальных контактов», – сказал Чуланов на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям столицы продлить режим дистанционной работы в компаниях при наличии такой возможности. Чем больше людей будет находиться на «дистанционке», тем меньше будет передвижений по городу, контактов, ситуация будет более стабильной, пояснил мэр.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 6215 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 115 810. Умерли за сутки 160 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 649, выздоровели 917 949. 178 212 человек продолжают лечение.