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Собянин рекомендовал работодателям продлить «дистанционку»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям столицы продлить режим дистанционной работы в компаниях при наличии такой возможности. Об этом столичный градоначальник заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий вне зависимости от формы организации, если можно и это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу», ‒ сказал Собянин. Чем больше людей будет находиться на «дистанционке», тем меньше будет передвижений по городу, контактов, ситуация будет более стабильной, пояснил мэр. 

Рост количества новых случаев коронавируса в Москве, по его словам, в первую очередь связан с увеличением тестирования населения. «Если мы в прошлые периоды в день проводили около 40 000 – огромный объем, то сейчас объем ПЦР-тестировния достиг 66 000», ‒ рассказал Собянин.

По данным оперативного штаба, в Москве за минувшие сутки выявлено 730 новых случаев заражения коронавирусом, всего в столице 34 949 заболевших. Умерли за сутки девять пациентов. Общее число смертей составляет 5025.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных