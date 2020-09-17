Собянин рекомендовал работодателям продлить «дистанционку»
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям столицы продлить режим дистанционной работы в компаниях при наличии такой возможности. Об этом столичный градоначальник заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
«Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий вне зависимости от формы организации, если можно и это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу», ‒ сказал Собянин. Чем больше людей будет находиться на «дистанционке», тем меньше будет передвижений по городу, контактов, ситуация будет более стабильной, пояснил мэр.
Рост количества новых случаев коронавируса в Москве, по его словам, в первую очередь связан с увеличением тестирования населения. «Если мы в прошлые периоды в день проводили около 40 000 – огромный объем, то сейчас объем ПЦР-тестировния достиг 66 000», ‒ рассказал Собянин.
По данным оперативного штаба, в Москве за минувшие сутки выявлено 730 новых случаев заражения коронавирусом, всего в столице 34 949 заболевших. Умерли за сутки девять пациентов. Общее число смертей составляет 5025.