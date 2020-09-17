Собянин рекомендовал работодателям продлить «дистанционку»

«Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий вне зависимости от формы организации, если можно и это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу», ‒ сказал Собянин. Чем больше людей будет находиться на «дистанционке», тем меньше будет передвижений по городу, контактов, ситуация будет более стабильной, пояснил мэр.